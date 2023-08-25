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Община Западного Азербайджана призвала Францию не мешать

Община Западного Азербайджана призвала Францию не мешать

Община Западного Азербайджана призвала Францию не препятствовать установлению мира между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сообщили в Общине Западного Азербайджана.

Было отмечено, что согласно распространенной информации представители органов местного самоуправления ряда регионов Франции, включая город Париж, 30 августа 2023 года попытаются совершить провокацию в зоне условной границы с Арменией в направлении Лачинского района Азербайджана. Сообщается, что эта авантюра, организатором которой являются ярая расистка, известная своей азербайджанофобской позицией Энн Идальго и радикальный представитель армянской общины Франции Жан Барсегян, якобы направлена на оказание “гуманитарной помощи” армянам, проживающим в Карабахском регионе Азербайджана.

«Целью Франции в организации этого гнусного шага является дальнейшее обострение ситуации в регионе, препятствование реинтеграции армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, и установлению мира между Азербайджаном и Арменией.

Община Западного Азербайджана призывает Францию воздержаться от подобной провокации, не препятствовать установлению мира между Азербайджаном и Арменией и поддержать возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома», – говорится в заявлении.

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