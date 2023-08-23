Сепаратисты согласились принять правила Баку, Арутюнян скоро выступит с заявлением |
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных |
Медведев заявил, что Россия может аннексировать Абхазию и Южную Осетию |
Украинские беспилотники атаковали Москву и Московскую область (видео) |
Путин не поедет к Эрдогану |
Генпрокуратура возбудила уголовное дело против боевика Матевосяна: что известно |
Армения открыла огонь по позициям азербайджанской армии |
Сепаратисты могут приехать на встречу в Барду |
Сепаратисты применили радиопомехи против средств гражданской авиации Азербайджана |
Главное Общество

Президенты Азербайджана и Узбекистана и их супруги посетили Шушу

Президенты Азербайджана и Узбекистана и их супруги посетили Шушу

23 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева посетили Шушу.

Главы государств и их супруги посетили мечеть Саатлы, посмотрели в восстановленном Фондом Гейдара Алиева Творческом центре выставку «Гейдар Алиев и Карабах», а также памятники известным личностям Азербайджана Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли, расстрелянные армянами в Шуше во время оккупации. После ознакомления с Генеральным планом города Шуша президенты и их супруги побывали на роднике Натаван, в мечети Юхары Гёвхар Ага, доме-музее Бюльбюля, усадебном комплексе Мехмандаровых и на Джыдыр дюзю.

Теги:
Из этой рубрики
«Спутник Армения» прекращает вещание в Карабахе
Общество

«Спутник Армения» прекращает вещание в Карабахе

2023/08/23, 19:01
В Баку задержаны лица, которых иранцы привлекли к наркокурьерству (видео)
Общество

В Баку задержаны лица, которых иранцы привлекли к наркокурьерству (видео)

2023/08/23, 18:37
Президенты Азербайджана и Узбекистана и их супруги посетили Шушу
Общество

Президенты Азербайджана и Узбекистана и их супруги посетили Шушу

2023/08/23, 18:05
В Исмаиллинском районе ремонтируют дорогу Заргеран
Общество

В Исмаиллинском районе ремонтируют дорогу Заргеран

2023/08/23, 17:49
Госслужба Азербайджана о случаях захвата аккаунтов пользователей в приложениях
Общество

Госслужба Азербайджана о случаях захвата аккаунтов пользователей в приложениях

2023/08/23, 17:12
Температура снизится на 4-7 градусов
Общество

Температура снизится на 4-7 градусов

2023/08/23, 16:58
В Баку будет облачно, температура понизится
Общество

В Баку будет облачно, температура понизится

2023/08/23, 13:45
Армянин, проходящий через ППП "Лачин", ответил на азербайджанском языке
Общество

Армянин, проходящий через ППП «Лачин», ответил на азербайджанском языке

2023/08/23, 12:45
Алиев и Мирзиёев приняли участие в открытии средней школы в Физули
Общество

Алиев и Мирзиёев приняли участие в открытии средней школы в Физули

2023/08/23, 12:09