Президенты Азербайджана и Узбекистана и их супруги посетили Шушу

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23 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева посетили Шушу.

Главы государств и их супруги посетили мечеть Саатлы, посмотрели в восстановленном Фондом Гейдара Алиева Творческом центре выставку «Гейдар Алиев и Карабах», а также памятники известным личностям Азербайджана Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли, расстрелянные армянами в Шуше во время оккупации. После ознакомления с Генеральным планом города Шуша президенты и их супруги побывали на роднике Натаван, в мечети Юхары Гёвхар Ага, доме-музее Бюльбюля, усадебном комплексе Мехмандаровых и на Джыдыр дюзю.