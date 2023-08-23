ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных |
Медведев заявил, что Россия может аннексировать Абхазию и Южную Осетию |
Украинские беспилотники атаковали Москву и Московскую область (видео) |
Путин не поедет к Эрдогану |
Генпрокуратура возбудила уголовное дело против боевика Матевосяна: что известно |
Армения открыла огонь по позициям азербайджанской армии |
Сепаратисты могут приехать на встречу в Барду |
Сепаратисты применили радиопомехи против средств гражданской авиации Азербайджана |
Десятки армян с российскими паспортами покинули Карабах (видео) |
Главное Мир

Турция представит сверхзвуковую версию первого беспилотного боевого самолета «Kızılelma»

Турция представит сверхзвуковую версию первого беспилотного боевого самолета "Kızılelma"

Разрабатывается сверхзвуковая версия первого беспилотного боевого самолета «Kızılelma» производства турецкой технологической компании «Baykar».

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал технический директор компании «Baykar» Сельчук Байрактар.

По его словам, в настоящее время продолжаются работы над вариантом «Kızılelma A». Ожидается, что они будут завершены в ближайшее время.

«Мы проводим исследования на платформах искусственного интеллекта для повышения безопасности полетов. Но эти исследования не предназначены для полной замены людей, особенно на вооруженных платформах. Поэтому проводится дополнительная работа над безопасностью полета и различными алгоритмами», – подчеркнул Байрактар.

Первый турецкий беспилотный боевой самолет «Kızılelma» был произведен в 2021 году. Его первый полет состоялся 14 декабря 2022 года, а второй – 23 января 2023 года.

Теги:
Из этой рубрики
Турция представит сверхзвуковую версию первого беспилотного боевого самолета "Kızılelma"
Мир

Турция представит сверхзвуковую версию первого беспилотного боевого самолета «Kızılelma»

2023/08/23, 14:13
Турция и ООН готовят предложения по зерновой сделке
Мир

Турция и ООН готовят предложения по зерновой сделке

2023/08/23, 13:30
Шторм обрушился на Мекку (видео)
Мир

Шторм обрушился на Мекку (видео)

2023/08/23, 12:29
В Иране от последствий пыльной бури пострадало 500 человек
Мир

В Иране от последствий пыльной бури пострадало 500 человек

2023/08/23, 12:20
Маск обвинил Facebook в манипулировании общественным мнением по всему миру
Мир

Маск обвинил Facebook в манипулировании общественным мнением по всему миру

2023/08/23, 12:03
Как повел бы себя Запад, если бы «Киев за три дня» стал реальностью?
Мир

Как повел бы себя Запад, если бы «Киев за три дня» стал реальностью?

2023/08/23, 11:27
Лесной пожар у пролива Дарданеллы тушат около 2,7 тыс. человек
Мир

Лесной пожар у пролива Дарданеллы тушат около 2,7 тыс. человек

2023/08/23, 11:13
На должность замминистра в Украине назначен азербайджанец
Мир

На должность замминистра в Украине назначен азербайджанец

2023/08/23, 11:00
Times: Госслужащие Великобритании продавали секретные данные разведчику КНР
Мир

Times: Госслужащие Великобритании продавали секретные данные разведчику КНР

2023/08/23, 10:55