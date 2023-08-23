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Главное Мир

В Иране резко выросла шкала суицидов

В Иране резко выросла шкала суицидов

Число самоубийств в Иране выросло на 40%.

Об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

В статье, опубликованной в газете Eslahtələb, был затронут вопрос суицидов в Иране и отмечено, что в среднем на каждые 100 000 иранцев совершают самоубийство 125 человек.

По данным, опубликованным в иранских СМИ со ссылкой на официальную статистику, за последние 10 лет количество самоубийств в стране увеличилось более чем на 40% и ежегодно увеличивается с 3 500 до 5 000 человек.

Согласно статистике, в Иране ежедневно совершают самоубийство 13 человек. Их средний возраст составляет от 15 до 35 лет.

Отметим, что причиной роста числа самоубийств в Иране является воздействие на людей экономических, политических и социальных кризисов.

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