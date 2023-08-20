Зеленский: Мы собираемся дожать Российскую Федерацию

175 Просмотров

Украина будет продолжать контрнаступление. Вооруженные силы Украины наступают и двигаются вперед.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

«Что касается контрнаступления… мы наступаем, я считаю, что это позитив. Я бы не забывал, что мы наступаем и боремся не против кого-то, а против Российской Федерации. Еще год назад она хотела полностью нас уничтожить и захватить, не получилось. А сейчас у нас идет контрнаступление. Знаю, что хочется всегда быстрее, что самолеты могут ускорить этот процесс, что в небе доминирует РФ и что самолетами мы не ограничимся», – отметил глава государства.

Он также отметил важность противовоздушной обороны, поскольку впереди зима и украинцы, как никто знают, что такое быть без света.

По словам президента, есть комплекс задач, которые нужно решать.

«Мы не собираемся отступать, и это хорошие новости. Мы собираемся дожать Российскую Федерацию», – подчеркнул Зеленский.