Венгрия закупит у Турции 275 млн кубометров газа |
Еще 13 семей прибыли в Лачин (обновлено, фото) |
Дания предоставит Украине 19 F-16 |
Алиев провел переговоры с Цвиянович и Додиком: подробности (фото, видео) |
Алиев провел переговоры с Орбаном: что известно (фото, видео) |
Азербайджанские войска пресекли незаконные инженерные работы армян |
Нидерланды и Дания обязуются передать F-16 Украине (обновлено, фото) |
Количество жертв оползня в Грузии увеличилось до 28 |
Теракт в Пакистане унес жизни 13 человек (обновлено) |
Главное Мир

Зеленский: Мы собираемся дожать Российскую Федерацию

Зеленский: Мы собираемся дожать Российскую Федерацию

Украина будет продолжать контрнаступление. Вооруженные силы Украины наступают и двигаются вперед.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

«Что касается контрнаступления… мы наступаем, я считаю, что это позитив. Я бы не забывал, что мы наступаем и боремся не против кого-то, а против Российской Федерации. Еще год назад она хотела полностью нас уничтожить и захватить, не получилось. А сейчас у нас идет контрнаступление. Знаю, что хочется всегда быстрее, что самолеты могут ускорить этот процесс, что в небе доминирует РФ и что самолетами мы не ограничимся», – отметил глава государства.

Он также отметил важность противовоздушной обороны, поскольку впереди зима и украинцы, как никто знают, что такое быть без света.

По словам президента, есть комплекс задач, которые нужно решать.

«Мы не собираемся отступать, и это хорошие новости. Мы собираемся дожать Российскую Федерацию», – подчеркнул Зеленский.

Теги:
Из этой рубрики
Резников сообщил о заседании "Рамштайна", которое состоится 18 сентября
Мир

Резников сообщил о заседании «Рамштайна», которое состоится 18 сентября

2023/08/20, 21:48
Зеленский: Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО (видео)
Мир

Зеленский: Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО (видео)

2023/08/20, 21:17
Зеленский: Мы собираемся дожать Российскую Федерацию
Мир

Зеленский: Мы собираемся дожать Российскую Федерацию

2023/08/20, 20:25
Зеленский сел в кабину F-16 (видео)
Мир

Зеленский сел в кабину F-16 (видео)

2023/08/20, 19:45
Ушел из жизни сооснователь компании Adobe
Мир

Ушел из жизни сооснователь компании Adobe

2023/08/20, 17:42
Количество жертв оползня в Грузии увеличилось до 28
Мир

Количество жертв оползня в Грузии увеличилось до 28

2023/08/20, 15:01
Теракт в Пакистане унес жизни 13 человек (обновлено)
Мир

Теракт в Пакистане унес жизни 13 человек (обновлено)

2023/08/20, 13:28
Российская АМС разбилась на Луне (обновлено)
Мир

Российская АМС разбилась на Луне (обновлено)

2023/08/20, 13:14
«Победа - это тяжелый труд». Кулеба ответил критикам контрнаступления
Мир

«Победа – это тяжелый труд». Кулеба ответил критикам контрнаступления

2023/08/20, 11:31