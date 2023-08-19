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Зеленский заявил о подготовке «мощных вещей» для Украины

Зеленский заявил о подготовке "мощных вещей" для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 18 августа, анонсировал новости для Украины, которые должны усилить государство и его защитников.

Глава государства заявил, что подводить итоги недели еще рано, несмотря на пятницу, и намекнул, что власти готовят «мощные вещи для Украины, усиление государства и воинов».

«Сегодня и на этой неделе именно такая задача главная. Оружие для наших воинов. Новые возможности для нашей обороны. Новые пакеты поддержки от наших партнеров. Мы делаем все, чтобы в канун Дня Независимости нашего государства можно было сказать, что Украина сделала еще один шаг в круг наиболее крепких государств мира», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, «новости» Украина готовит вместе с соседями из Евросоюза, регионами Европы, где раньше двустороннего сотрудничества «было недостаточно», и своими надежными партнерами в ЕС.

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