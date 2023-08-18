«Заседание привело к аборту». Армяне негодуют в связи с провалом в СБ ООН

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В армянском политическом сообществе начался пожар в связи с провалом на заседании Совбеза ООН по Карабаху.

▪️ Депутат парламента Артур Хачатрян от фракции «Армения»:

«Ужасный гнев и разочарование. Потому, что никогда еще обсуждение «арцахского» (здесь и далее закавычено нами – прим.ред.) вопроса в СБ ООН не было таким поверхностным, таким примитивным и таким антиармянским. Даже четыре резолюции Совбеза ООН, на которые постоянно ссылается Азербайджан. А что случилось вчера? Политическое урегулирование «арцахского» конфликта не обсуждалось. Усилиями нынешних властей Армении «вопрос Арцаха» ушел из мировой политической повестки. Политический вопрос стал чисто гуманитарным. Необходимо сменить власть, иначе однажды мы сами проснемся и увидим, что Армении нет, а СБ ООН обсуждает вопрос оказания гуманитарной помощи армянским беженцам».

▪️ Политолог Грант Мелик-Шахназарян:

«Нашему народу представлен еще один хорошо поставленный спектакль. Армян пытались убедить, что сопротивление бессмысленно, весь мир признает «Арцах» частью Азербайджана. Пашинян созвал заседание Совета безопасности ООН и сумел добиться от всех еще раз объявить «Арцах» территорией Азербайджана».

▪️ Представитель оппозиционной «Республиканской Партии» Эдуард Шармазанов:

«Заседание СБ ООН привело к аборту «права народа Арцаха» на самоопределение в международных структурах. Общество возбуждено и разочаровано объявлениями и документами. Одни в восторге от речи француза, другие хвалят американца и русского, а третья часть ругает албанца и турка. А важным должен быть только результат. Получили мы пользу от заседания Совета Безопасности ООН или нет? Ясно одно: на самом высоком международном уровне мы еще раз зафиксировали, что «Арцах» является частью Азербайджана».

▪️ Бывший глава МИД Армении Вардан Осканян:

«Сессия Совбеза ООН, которая принесла оптимизм и надежду нашему обществу, закончилась отчаянием. Никакой формулы или заявления принято не было, и сомнительно, будет ли когда-нибудь под силу международного права формула, которая заставила бы Азербайджан открыть Лачинский коридор».