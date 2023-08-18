Салливан: США готовы утвердить передачу Киеву F-16 из третьих стран |
Украина нанесла 9 авиаударов по российским войскам |
В Болгарии не исключают столкновения России с НАТО в Черном море |
Шольц: В Украине нет и не будет немецких солдат |
США озвучили свое понимание победы Украины над Россией |
Тяжелое ДТП в Шеки унесло жизни водителя и трех его детей (обновлено) |
Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен «зерновой сделки» |
Разведка США оценила российские потери в Украине в 300 тысяч человек |
Лавров: Указанная проблема была поднята президентом Алиевым |
Главное Странности

«Заседание привело к аборту». Армяне негодуют в связи с провалом в СБ ООН

"Заседание привело к аборту". Армяне негодуют в связи с провалом в СБ ООН

В армянском политическом сообществе начался пожар в связи с провалом на заседании Совбеза ООН по Карабаху.

▪️ Депутат парламента Артур Хачатрян от фракции «Армения»:

«Ужасный гнев и разочарование. Потому, что никогда еще обсуждение «арцахского» (здесь и далее закавычено нами – прим.ред.) вопроса в СБ ООН не было таким поверхностным, таким примитивным и таким антиармянским. Даже четыре резолюции Совбеза ООН, на которые постоянно ссылается Азербайджан. А что случилось вчера? Политическое урегулирование «арцахского» конфликта не обсуждалось. Усилиями нынешних властей Армении «вопрос Арцаха» ушел из мировой политической повестки. Политический вопрос стал чисто гуманитарным. Необходимо сменить власть, иначе однажды мы сами проснемся и увидим, что Армении нет, а СБ ООН обсуждает вопрос оказания гуманитарной помощи армянским беженцам».

▪️ Политолог Грант Мелик-Шахназарян:

«Нашему народу представлен еще один хорошо поставленный спектакль. Армян пытались убедить, что сопротивление бессмысленно, весь мир признает «Арцах» частью Азербайджана. Пашинян созвал заседание Совета безопасности ООН и сумел добиться от всех еще раз объявить «Арцах» территорией Азербайджана».

▪️ Представитель оппозиционной «Республиканской Партии» Эдуард Шармазанов:

«Заседание СБ ООН привело к аборту «права народа Арцаха» на самоопределение в международных структурах. Общество возбуждено и разочаровано объявлениями и документами. Одни в восторге от речи француза, другие хвалят американца и русского, а третья часть ругает албанца и турка. А важным должен быть только результат. Получили мы пользу от заседания Совета Безопасности ООН или нет? Ясно одно: на самом высоком международном уровне мы еще раз зафиксировали, что «Арцах» является частью Азербайджана».

▪️ Бывший глава МИД Армении Вардан Осканян:

«Сессия Совбеза ООН, которая принесла оптимизм и надежду нашему обществу, закончилась отчаянием. Никакой формулы или заявления принято не было, и сомнительно, будет ли когда-нибудь под силу международного права формула, которая заставила бы Азербайджан открыть Лачинский коридор».

Теги:
Из этой рубрики
Брейвик посетовал на изоляцию в тюрьме и подает в суд на Норвегию
Странности

Брейвик посетовал на изоляцию в тюрьме и подает в суд на Норвегию

2023/08/19, 01:10
В Великобритании медсестра убивала новорожденных
Странности

В Великобритании медсестра убивала новорожденных

2023/08/19, 00:54
Протестующие временно прекратили акцию у офиса МККК в Ереване (обновлено, видео)
Странности

Протестующие временно прекратили акцию у офиса МККК в Ереване (обновлено, видео)

2023/08/18, 23:39
"Заседание привело к аборту". Армяне негодуют в связи с провалом в СБ ООН
Странности

«Заседание привело к аборту». Армяне негодуют в связи с провалом в СБ ООН

2023/08/18, 23:04
Погосян потребовал проверить Макрона на вшивость (видео)
Странности

Погосян потребовал проверить Макрона на вшивость (видео)

2023/08/18, 22:24
Зачем Марго Симоньян Одесса?
Странности

Зачем Марго Симоньян Одесса?

2023/08/18, 10:41
Вардан Саргсян продолжает выть о «блокировке» Лачинской дороги
Странности

Вардан Саргсян продолжает выть о «блокировке» Лачинской дороги

2023/08/17, 23:53
Лукашенко пригрозил ядерным ударом по Западу и Украине
Странности

Лукашенко пригрозил ядерным ударом по Западу и Украине

2023/08/17, 21:19
В Швеции вновь разрешили сожжение Корана
Странности

В Швеции вновь разрешили сожжение Корана

2023/08/17, 20:40