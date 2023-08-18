Азербайджанский суд арестовал Восканяна

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Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело и ведется предварительное расследование в связи с нарушением 16 августа государственной границы Азербайджана на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем через территорию Кяльбаджарского района, диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) ВС Армении в целях проведения террористическо-диверсионных операций.

Согласно информации Генеральной прокуратуры, Восканян Гагик Ашоти, военнослужащий вооруженных формирований Армении, задержанный при предотвращении указанных противоправных действий, привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям УК 206.3.2, 214.2.1, 214.2.3 и 318.2, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

Предварительное следствие продолжается, о его результатах общественности будет предоставлена подробная информация.