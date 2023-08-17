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Главное Политика

Лидеры России и Ирана обсудили ряд актуальных вопросов

Лидеры России и Ирана обсудили ряд актуальных вопросов

17 августа состоялся телефонный разговор между президентами России и Ирана.

Владимир Путин и Эбрахим Раиси обсудили состояние российско-иранских отношений и актуальные вопросы повестки дня.

С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-иранских отношений, уточняет «Анадолу».

Подтверждён настрой на дальнейшее развитие двусторонних связей в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной областях.

Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учётом участия Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества, а также заинтересованности подключиться к деятельности БРИКС.

Владимир Путин выразил соболезнования Эбрахим Раиси в связи с террористическим актом в мечети города Шираз, произошедшим 13 августа.

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