Лидеры России и Ирана обсудили ряд актуальных вопросов

86 Просмотров

17 августа состоялся телефонный разговор между президентами России и Ирана.

Владимир Путин и Эбрахим Раиси обсудили состояние российско-иранских отношений и актуальные вопросы повестки дня.

С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-иранских отношений, уточняет «Анадолу».

Подтверждён настрой на дальнейшее развитие двусторонних связей в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной областях.

Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учётом участия Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества, а также заинтересованности подключиться к деятельности БРИКС.

Владимир Путин выразил соболезнования Эбрахим Раиси в связи с террористическим актом в мечети города Шираз, произошедшим 13 августа.