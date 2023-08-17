Столтенберг: Нет причин менять ядерную политику НАТО из-за России

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НАТО не зафиксировало никаких изменений в стратегических ядерных силах России, которые могли бы заставить руководство организации пересмотреть собственную политику в этом отношении. Об этом сегодня на пресс-конференции в Норвегии заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг,

Он отметил, что в настоящее время у НАТО нет причин как-либо изменять свой ядерный потенциал и вносить корректировки в способы размещения соответствующих боеголовок.

«Пока мы не видели ничего, что требовало бы этого с нашей стороны», — подчеркнул Столтенберг, имея в виду деятельность Москвы в данной сфере.