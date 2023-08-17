Община Западного Азербайджана: Попытки Армении обвинить Азербайджан в каком-то гуманитарном вопросе являются лицемерием

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16 августа 2023 года во время заседания Совета Безопасности ООН, проведенного по инициативе Армении, в очередной раз были разоблачены претензии о том, что якобы в результате действий Азербайджана возникла гуманитарная ситуация для армян, проживающих в Карабахском регионе.

Об этом сообщили в Общине Западного Азербайджана.

Было отмечено, что заседание также еще раз продемонстрировало, что истинной сущностью политики Армении являются территориальные претензии к Азербайджану и вмешательство в его внутренние дела.

«Лицемерием является то, что Армения изгнала из Армении и с азербайджанских земель, которые она когда-то захватила военным путем и удерживала под оккупацией 30 лет, более миллиона азербайджанцев, не позволяла им вернуться, а теперь пытается обвинить Азербайджан в каком-то гуманитарном вопросе», – говорится в заявлении.