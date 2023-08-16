Потомок Иреванского хана посетил Нахчыван и полюбовался на Агрыдаг (фото)

400 Просмотров

Потомок Иреванского хана Амир Али Сардар Иревани посетил Нахчыван по приглашению Государственного комитета по работе с диаспорой.

Как сообщили в Комитете, он выступит на одной из панелей, проводимых в рамках IV летнего лагеря молодежи диаспоры «Гейдар Алиев – 100» в Нахчыване.

В первый день поездки Амир Али Сардар Иравани ознакомился с достопримечательностями Нахчывана:

«Благодарю Комитет за предоставленную мне возможность. Лучшим подарком на мой день рождения было увидеть Агрыдаг в Нахчыване, недалеко от Иревана. Я чувствовал себя ближе к своим предкам. Когда-то мои предки скакали там на лошадях и сражались с врагами. Это очень прекрасное чувство находиться здесь».