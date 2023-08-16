Община Западного Азербайджана: Поддержка Францией требования Армении – оскорбление международного права

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Распространенная Министерством иностранных дел Франции информация о содержании телефонного разговора министра иностранных дел этой страны Катрин Колонны с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном от 15.08.2023 является очередным свидетельством неуважения Франции к нормам и принципам международного права и правам человека, азербайджанофобии.

Об этом говорится в сообщении Общины Западного Азербайджана.

То, что в Карабахском регионе Азербайджана незаконные армянские вооруженные формирования удерживают гражданское население в заложниках, перекрывают дорогу из Агдама и требуют прямой, неконтролируемой дороги в Армению – не что иное, как шантаж, грабеж и терроризм.

Поддержка Францией этого требования Армении является серьезным оскорблением международного права и прав человека.

«Мы призываем Францию прекратить политику, направленную против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и поддержать право изгнанных из Армении азербайджанцев вернуться в родные места», – говорится в заявлении.