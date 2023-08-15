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Предотвращена контрабанда 11 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан по Каспию (фото)

Предотвращена контрабанда 11 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан по Каспию (фото)

12 августа в результате мероприятий сил береговой охраны Государственной пограничной службы была предотвращена контрабанда наркотических средств из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику в южном направлении Каспийского моря.

Как сообщили в пресс-центре ГПС, в результате проведенных оперативных мероприятий на территории поселка Нариманабад Лянкяранского района были задержаны житель города Сумгайыт Алиев Эдуард Рахман оглу 1993 года рождения и житель села Годман Масаллинского района Ализаде Нураддин Ширван оглу 1992 года рождения. У них были изъяты наркотики общим весом 11 килограммов 592,44 гр.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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