Азербайджанцы получили ранения в результате ракетного обстрела Украины

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Несколько дней назад в результате интенсивного ракетного обстрела российской армией города Покровска Донецкой области Украины пострадали и азербайджанцы, являющиеся гражданами Украины.

Это сотрудники Национальной полиции Украины в городе Покровске – старшие сержанты Нуриев Нурлан Интигам оглу и Нуриев Расим Фикрет оглу, передает Report.

Полицейские, родом из города Лянкярана в Азербайджане, являются двоюродными братьями. При несении службы они были ранены во время ракетного обстрела Покровска. Состояние обоих – средней тяжести, они находятся на лечении в одной из больниц области.