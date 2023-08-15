Мощный взрыв в Махачкале: 10 жертв, 70 раненых (обновлено, видео)

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00:49 В результате взрыва и пожара на АЗС в Махачкале погибло десять человек, число пострадавших увеличилось до 70. Об этом со ссылкой на источник сообщает SHOT.

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00:43 Очевидцы показали момент взрыва на АЗС в Махачкале.



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00:36 Число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 20 человек, еще пятеро погибли. Об этом сообщает Минздрав Дагестана.



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15/08 00:31 В результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 15 человек. Об этом сообщили в Минздраве Дагестана.

«По информации на данное время в результате взрыва на АЗС на севере Махачкалы пять человек погибли, из них один ребёнок, 15 пострадавших», — говорится в сообщении.

Всех пострадавших из территориально близкого стационара эвакуировали в крупные республиканские клиники.

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23:48 На автозаправке в Махачкале слышны повторные взрывы. Сообщается, что количество жертв увеличилось до 8 человек.

Огонь перекинулся на ближайшие дома. Площадь пожара теперь составляет 500 кв метров.

На месте работает более двух десятков единиц пожарной техники.



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23:38 Сильный взрыв прогремел в здании автосервиса в Махачкале, после чего загорелась автозаправка. Об этом сообщили в городской администрации. Огнëм охвачено несколько автомобилей.

«Все службы экстренного реагирования задействованы. На место происшествия выехали представители руководства администрации Махачкалы», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, погибло три человека, ещё десять пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в мэрии города.

При этом SHOT сообщает, что при взрыве пять человек погибли и более десяти получили ранения. На месте трагедии работают пожарные, приехало очень много скорых. В районе ЧП большая пробка.

