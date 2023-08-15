Пионтковский: Украина победит через неделю после получения ATACMS и F-16 |
Гаджизаде осудил антиазербайджанскую провокацию Испании |
ВС Азербайджана подавили провокацию армян |
Украина собрала десятки стран против участия России и Беларуси в Олимпиаде, возможен бойкот |
При взрывах на нефтяном месторождении в России погибли люди |
Западные азербайджанцы требуют от МККК доступа из основной части страны в Нахчыван |
Антиазербайджанская провокация Испании |
Гаджиев: Азербайджан – самая загрязненная минами страна в мире (видео) |
Заявление AQTA о прекращении деятельности «Wolt Азербайджан» |
Главное Мир

Мощный взрыв в Махачкале: 10 жертв, 70 раненых (обновлено, видео)

Мощный взрыв в Махачкале: 10 жертв, 70 раненых (обновлено, видео)

00:49 В результате взрыва и пожара на АЗС в Махачкале погибло десять человек, число пострадавших увеличилось до 70. Об этом со ссылкой на источник сообщает SHOT.

***

00:43 Очевидцы показали момент взрыва на АЗС в Махачкале.

***

00:36 Число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 20 человек, еще пятеро погибли. Об этом сообщает Минздрав Дагестана.

***

15/08 00:31 В результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадали 15 человек. Об этом сообщили в Минздраве Дагестана.

«По информации на данное время в результате взрыва на АЗС на севере Махачкалы пять человек погибли, из них один ребёнок, 15 пострадавших», — говорится в сообщении.

Всех пострадавших из территориально близкого стационара эвакуировали в крупные республиканские клиники.

***

23:48 На автозаправке в Махачкале слышны повторные взрывы. Сообщается, что количество жертв увеличилось до 8 человек.

Огонь перекинулся на ближайшие дома. Площадь пожара теперь составляет 500 кв метров.

На месте работает более двух десятков единиц пожарной техники.

***

23:38 Сильный взрыв прогремел в здании автосервиса в Махачкале, после чего загорелась автозаправка. Об этом сообщили в городской администрации. Огнëм охвачено несколько автомобилей.

«Все службы экстренного реагирования задействованы. На место происшествия выехали представители руководства администрации Махачкалы», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, погибло три человека, ещё десять пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в мэрии города.

При этом SHOT сообщает, что при взрыве пять человек погибли и более десяти получили ранения. На месте трагедии работают пожарные, приехало очень много скорых. В районе ЧП большая пробка.

Теги:
Из этой рубрики
В Нигере мятежники собираются судить свергнутого президента
Мир

В Нигере мятежники собираются судить свергнутого президента

2023/08/15, 01:05
Мощный взрыв в Махачкале: 10 жертв, 70 раненых (обновлено, видео)
Мир

Мощный взрыв в Махачкале: 10 жертв, 70 раненых (обновлено, видео)

2023/08/15, 00:49
Власти России ищут экс-главу баптистов
Мир

Власти России ищут экс-главу баптистов

2023/08/15, 00:47
Российские и иранские суда активно используют Каспий для обхода санкций
Мир

Российские и иранские суда активно используют Каспий для обхода санкций

2023/08/15, 00:34
Заявление Гаджизаде вынудило испанскую дипмиссию удалить провокационный пост
Мир

Заявление Гаджизаде вынудило испанскую дипмиссию удалить провокационный пост

2023/08/15, 00:23
При взрывах на нефтяном месторождении в России погибли люди
Мир

При взрывах на нефтяном месторождении в России погибли люди

2023/08/14, 22:53
Молдова высылает 45 российских дипломатов
Мир

Молдова высылает 45 российских дипломатов

2023/08/14, 20:34
Число жертв оползня в Грузии достигло 25
Мир

Число жертв оползня в Грузии достигло 25

2023/08/14, 19:39
В Стокгольме снова сожгли Коран (видео)
Мир

В Стокгольме снова сожгли Коран (видео)

2023/08/14, 17:57