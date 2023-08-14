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МЧС обратилось к населению в связи с правилами пожарной безопасности

МЧС обратилось к населению в связи с правилами пожарной безопасности

Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь обратилось к гражданам в связи с правилами пожарной безопасности.

Как сообщает министерство, в обращении говорится:

«Летом люди чаще отдыхают на природе, активизируется деятельность в сфере сельского хозяйства. Учитывая жаркую погоду, есть риск возникновения и быстрого распространения пожаров.

Неосторожное или безответственное поведение людей в ряде случаев, в том числе умышленное сжигание скошенных зерновых полей, несоблюдение соответствующих правил пожарной безопасности во время хозяйственной деятельности или отдыха, приводит к возникновению пожаров, в результате которых наносится ущерб государственному или частному имуществу, ресурсам, лесам и заповедникам.

МЧС, обращаясь к населению, в частности к предпринимателям и владельцам частных хозяйств, еще раз напоминает о необходимости строгого соблюдения требований пожарной безопасности».

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