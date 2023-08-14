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МИД: Армения создает рядпрепятствий для использования дороги Агдам-Ханкенди

МИД: Армения создает рядпрепятствий для использования дороги Агдам-Ханкенди

Армения создает ряд военных и других препятствий для использования других маршрутов, таких как дорога Агдам-Ханкенди.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Сегодня усилия, направленные на установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией, сталкиваются с серьезными вызовами из-за целенаправленной политики напряженности и реваншизма Армении. Несмотря на свою первую неудачу в декабре 2022 года, Армения снова пытается превратить Совет Безопасности ООН в инструмент для политической, военной и информационно-ориентированной манипулятивной кампании.

Обращение Армении в Совет Безопасности ООН в связи с необоснованными заявлениями об «ухудшении гуманитарной ситуации» в регионе и «продолжающейся блокаде» в очередной раз происходит в то время, когда Армения намеренно и целенаправленно препятствует усилиям, направленным на поиск сбалансированного, основанного на международном праве и приемлемого решения посредством международных партнеров.

Как известно, случаи широкомасштабного злоупотребления Арменией Лачинской дорогой в течение последних трех лет привели к необходимости принятия Азербайджаном легитимных и правовых мер для создания пограничного контрольно-пропускного пункта с целью обеспечения безопасности и порядка на границе. Несмотря на то, что Армения попыталась представить эти усилия как «блокаду», и обратилась в Международный суд с просьбой принять меры об устранении контрольно-пропускного пункта, суд в своем решении от 6 июля единогласно отклонил это требование», – говорится в заявлении.

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