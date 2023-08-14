Рискнет ли Макрон усмирять африканцев силой?

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Ожидала ли Франция, что «какая-то там» Африка пошлет ее лесом, и «какой-то там» Азербайджан не позволит вмешиваться в его внутренние дела. Вряд ли. Но это стоило предвидеть, чтобы не отправлять войска на другой континент для восстановления былого величия Парижа на штыках и не подсчитывать собственные провалы на Южном Кавказе, выдавая их за успехи.

Президент Франции Эммануэль Макрон попал в крайне трудную ситуацию, но не будем его жалеть: он так накосячил в собственной стране, в которой практически не прекращаются акции протеста с самыми разными требования – правового, социального, экономического и иного порядка; так увлекся продвижением колониальных амбиций Пятой Республики – речь, в частности, о Нигере; столь глубоко сунул нос в армяно-азербайджанские отношения с неприкрытой поддержкой «всея армянства», – что удивляться либо оправдывать или сочувствовать череде его фиаско от Европы до Африки и Южного Кавказа не стоит.

Нет, мы не будем злопыхать, что французов, говоря прямо, поперли теперь уже и из Нигера – главного поставщика золота, урана и иных «даров недр» во Францию; а также места дислокации вооруженных сил Пятой Республики. И для справедливости отметим, что африканцы пытались вырваться из французских пут еще до президентства Макрона, но он усилил это желание неуемным давлением на свои якобы бывшие колонии, а, по факту, – действительные. И не только политикой Франции по отношению к ним, но и хамскими выпадами в адрес глав африканских государств, как это было, например, и неоднократно в случае с президентом Буркина-Фасо. И хамил Макрон лично.

Напомним, в Нигере недавно произошел государственный переворот – к власти пришли военные. Люди вышли на улицы с антифранцузскими лозунгами и требованием закрыть все иностранные базы: новая власть объявила о денонсации военных соглашений с Францией. Захватившие власть объявили о прекращении поставок золота и урана во Францию. В Нигере остановлено вещание французской радиостанции RFI и телеканала France 24.

МИД Франции заявил, что только законное руководство имеет право разорвать военные соглашения, но желание Парижа для мятежников ничего не значит. И тут возникает ряд вопросов, в частности, смирится ли Макрон с потерей Нигера, и если нет – найдет ли он союзников для восстановления контроля над этой страной; прибегнет ли к военной силе для достижения соответствующей цели. Надо думать, что для заносчивого месье вернуть Франции Нигер – «дело чести». Ведь даже группа из 94 французских сенаторов разных политических взглядов подписала открытое письмо в адрес Макрона, в котором заявила о провале политики страны на африканском континенте. Что это, если – как минимум – не репутационный облом, за которым непременно следует еще больший обвал рейтинга президента.

Варианты могут быть разными. К примеру, «возвращать Африку», «спасать» ее и «цивилизовать» при помощи США и Евросоюза, которые тоже не склонны отпускать «черный континент» в свободное плавание и признавать за его государствами полный суверенитет. Он, в конце концов, может закончиться взятием на вооружение африканскими странами модели ненавистной Западу БРИКС, а не чуждой им, в том числе идеологически (глобализация, либерализм и прочее) европейской модели. Собственно, – и это уже явно – многие африканские страны считают для себя приоритетом сотрудничество с Китаем, Индией, Турцией и Россией.

Но Макрон вряд ли проглотит африканскую горькую пилюлю: он, скорее, пойдет на военное обострение с Нигером малыми средствами типа отправки в Африку французского экспедиционного корпуса. Хотя и это – война, в которой обойтись без участия США (исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд уже посетила Нигер, встретилась с представителями военных, но они «отказались восстановить демократический порядок») и ЕС будет практически невозможно. А то, что в случае войны Запад в нее включится в большей или меньшей степени, сомнений не вызывает, поскольку Нигер (в том числе) играл ключевую роль в Западной Африке в борьбе с международными террористическими организациями, действующими, преимущественно, в Чаде и Нигерии, вдоль границы Нигера с Мали и Буркина-Фасо. Ну и не будем забывать о страсти Запада к контролированию всех и вся – в данном случае, заокеанья.

Напомним, в Нигере дислоцированы авиабаза Франции и подразделение воздушной экспедиционной группы США – в общей сложности 2 500 военных, потенциально могущих принять участие в подавлении мятежа. Тем более, что на это есть «законное основание» – свергнутый президент страны призвал США и другие государства помочь в восстановлении конституционного порядка в Нигере, припугнув их тем, что в противном случае страна окажется под контролем российского ЧВК «Вагнер». Свергнутый президент также уверяет, что и военное руководство Буркина-Фасо и Мали тоже хочет заменить вагнеровцами военный контингент Франции и США.

Для справки: в этих двух странах власть тоже сменилась в результате переворота. И теперь они предупреждают, что военные действия в отношении Нигера будут равносильны объявлению войны этим трем странам. Кабо-Верде также выступила категорически против военного вмешательства в Нигере. И вот тут крайне важной видится позиция Экономического сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), тремя из 15 членов которого являются Нигер, Мали и Буркина-Фасо.

А ЭКОВАС как раз-таки не исключило военную интервенцию в Нигер и поддержало ее, равно как и Африканский союз. Но, думается, интервенция только ухудшит обстановку и, когда дело дойдет до дела, большинство стран ЭКОВАС не отправит свои войска в Нигер, и вообще в этой организации начнется раскол, что уже имеет место.

Кстати, заседание глав генштабов стран-членов ЭКОВАС по ситуации в Нигере перенесено «из-за неготовности войск» – об этом сообщили телеканал Al-Arabiya и France-Presse. Но, думается, Экономическое сообщество работает сейчас на оттяжку развязки – лезть войной в Нигер то же, что стать объектом для растущих притязаний на Африку Франции и иных игроков с другого континента.

Словом, Франции лучше проглотить потерю влияния, а, по сути – не закрепление за собой колонизации Нигера – она уже фактически осталась без Мали и Буркина-Фасо, – и заняться решением внутренних проблем. Но вряд ли это случится: колонизация – опасный наследственный и хронический недуг многих западных стран. Более того, Франция и иже с ней расширяют ареал своих колоний, добравшись до Южного Кавказа. Не столь откровенно, как в Африке, но тихой сапой. И именно в период геополитической нестабильности в мире вообще, а на Южном Кавказе – в частности. Здесь она облюбовала себе Армению и, вероятно, Париж имеет в виду расширение ареала своего влияния, используя спекулятивные маневры на почве Карабаха.

Известна его поддержка сепаратизма в этом регионе, мешающая окончательному урегулированию карабахского вопроса и армяно-азербайджанских отношений в целом. То есть становлению устойчивого мира на Южном Кавказе. А для начала процесса колонизации «наивной» Армении с ее шатаниями, хаос – самое подходящее время. И провалы политики Франции в Африке – тоже: чем-то ведь надо их компенсировать. Ну, хотя бы инерцией колонизации.

На самом деле, очень плохое дело делает сейчас Макрон, вмешиваясь во внутренние дела как далекой Африки, так и более близкой, с точки зрения «близости континентов» – Южного Кавказа. Если говорить о последнем, Франция, пытаясь представить себя защитницей армянского меньшинства в Карабахском регионе, да и вообще – армянства, занимается геополитическим шельмованием довольно дешевого порядка и укреплением своего авторитета среди проживающих во Франции армян. Но – каких? Бедных трудяг или политически и финансово значимых фигур? От кого месье Макрону больше толка? Разницу между первыми и вторыми уловили? Думаю, объяснять не надо.

Как сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, Франция должна извиниться за свое колониальное прошлое (только ли прошлое?) и акты геноцида. Но, заметим, она этого не сделает вовек, поскольку продолжает неоколониальную политику, а в геноциде обвиняет других. Это очень удобная позиция, но дураков нет: Баку отвечает на выпады Парижа и его подстрекательные истерики, а часть Африки просто плюет на французскую политику в отношении нее. Африке она обрыдла. Отсюда и перевороты, которым – как таковым – рукоплескать не стоит, поскольку власть следует избирать путем выборов. Но это, в итоге, дело самих африканцев, их предпочтений и традиционных понятий. Франция такую постановку вопроса не приемлет и уже (в который раз!) лезет силой: в результате атаки французских военных на нацгвардию в Нигере на днях погибли пятеро африканских солдат. Более того, Франция нарушила воздушное пространство Нигера. В итоге силам обороны и безопасности поручено повысить уровень тревоги по всей территории страны.

Так вот: Азербайджан – не Африка с ее военными переворотами, ячейками террористических группировок разных мастей, желательными или не желательными иностранными военными базами. Лезть в республику и пытаться провести в ней свою политику – попросту контрпродуктивно: пустая трата времени, испорченные отношения и т.д.

Облом для месье Макрона? Облом. Равно как для колониального зуда исламофобской Франции, в которую, скорее всего, хлынет новая волна африканцев, в том числе, исповедующих ислам, практикующих и традиционные африканские религии, включая народные и синкретические. А вот это будет настоящим ледяным душем для Франции.

Что ж, Париж, провоцирующий острые приступы головной боли у других, сам себе нажил «колониальную мигрень». Не смертельно, однако болезненно.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az