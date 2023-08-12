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Главное Общество

Пассажир авиарейса Стамбул-Баку хотел провезти наркотики (фото)

Пассажир авиарейса Стамбул-Баку хотел провезти наркотики (фото)

На таможенном посту «Международный аэропорт терминал-1» Главного таможенного управления на воздушном транспорте была проведена проверка вещей гражданина, прибывшего в Азербайджан из Турции рейсом Стамбул-Баку.

Согласно информации Государственного таможенного комитета, при досмотре чемодана было обнаружено 5 контейнеров, в которых он спрятал от таможенного контроля, используя методы, затрудняющие обнаружение товаров, наркотические вещества – 750 831 гр кокаина, 2944 гр марихуаны, 2742 гр гашиша, 3202 гр психотропное вещество MDMA, 28 таблеток «Lyrica 150 мг» и 28 капсул «Lyrica 300 мг», содержащие сильнодействующего вещество прегабалин.

По факту в Главном оперативно-следственном управлении комитета возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2 (контрабанда), 234.4.1, 234.4.3 (незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ) и 240.3.2 (незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта) Уголовного кодекса.

В результате проведенного расследования один человек был привлечен к уголовной ответственности и арестован по решению суда, еще один человек объявлен в розыск за укрывательство от следствия.

Расследование продолжается.

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