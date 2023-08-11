Община Западного Азербайджана обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека

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Община Западного Азербайджана обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.

В обращении Община потребовала привлечь к ответственности тех, кто совершил этнические чистки и препятствует возвращению, а также обеспечить право на возвращение.

Отмечено, что насильственное изгнание азербайджанского населения из Армении является грубым и многовекторным нарушением многочисленных фундаментальных принципов прав человека и международных конвенций.

Подчеркнуто, что для восстановления прав пострадавшего населения и подтверждения приверженности правам человека, справедливости и равенству необходимо срочное и сильное международное вмешательство.

В обращении Общины содержится просьба срочно принять следующие меры:

– Провести тщательное и беспристрастное расследование продолжающихся нарушений прав человека в отношении азербайджанцев, изгнанных Арменией;

– Начать диалог с Арменией по вопросу обеспечения безопасного и достойного возвращения насильственно выселенных азербайджанцев в свои родные края и с этой целью оказать дипломатическое давление на Армению;

– Предпринять необходимые шаги для привлечения к ответственности тех, кто несет ответственность за этнические чистки, насилие и уничтожение азербайджанского наследия, а также тех, кто препятствует безопасному и достойному возвращению изгнанных азербайджанцев;

– Содействовать международному просвещению и информированию международного сообщества об этих грубых правонарушениях, подчеркивая императивность восстановительного правосудия;

– Представить вопрос в Совет ООН по правам человека и способствовать обсуждению этого вопроса.