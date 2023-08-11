ГУГДП сделало предупреждение водителям в связи с дорогой Баку-Губа

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Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с проводимыми ремонтными работами на дороге Баку-Губа.

В сообщении ГУГДП, в связи с установкой электронных весов по обе стороны дороги на 128,6 километре автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией соответствующим органом были внесены временные изменения в организацию движения.

В Управлении просят водителей быть внимательными при движении по указанной территории, соблюдать требования временных дорожных знаков, правил дорожного движения во избежание аварий и других инцидентов.