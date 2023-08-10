Община Западного Азербайджана обвинила Францию в усилении напряженности в Южном Кавказе

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Община Западного Азербайджана осуждает присоединение грузового автомобиля с «помощью», собранной из ряда французских городов и регионов, к автомобильному каравану, который Армения без согласования с Азербайджаном хочет отправить в Карабах под видом «гуманитарного груза».

Об этом говорится в заявлении Общины.

«Франция, где бушуют исламофобия и азербайджанофобия, и которая в последнее время терпит на Африканском континенте одно сокрушительное поражение за другим, хочет усилить напряженность в регионе Южного Кавказа, превратить его в пространство геополитической конкуренции. Община Западного Азербайджана призывает города и регионы Франции воздерживаться от подобных дешевых и нелепых действий, от политики двойных стандартов, что является оскорблением международного права», – подчеркивается в заявлении.