На западе Франции загорелось зернохранилище (видео)

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Пожарные ликвидируют возгорание на зернохранилище недалеко от французского торгового порта Ла-Рошель.

Об этом сообщает La Rochelle info.

Очевидцы публикуют видео с места происшествия. На них заметен темный густой дым, который видно с большого расстояния.

Мероприятия по тушению продолжаются с восьми часов утра. К месту происшествия направили шесть машин экстренных служб и две лестницы.

На территории зернохранилища работали 70 спасателей, но позже они попросили направить подкрепление. Национальная полиция в этом регионе мобилизована. О пострадавших не сообщается.

Спасатели рекомендуют не посещать этот район, так как пожар до сих пор не ликвидирован.