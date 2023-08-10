Ильхам Алиев обсудил с новым послом России нормализацию между Азербайджаном и Арменией (фото) |
Хикмет Гаджиев разоблачил автора предвзятого антиазербайджанского правового доклада |
Президент Пакистана объявил о роспуске парламента страны |
Захваченный армянами Гусейн Ахундов связался со своими близкими (видео) |
Байрамов обсудил ситуацию в регионе с представительницей Госдепа |
Азербайджанские борцы пополнили копилку медалей сборной |
Украинцы отбили вражеские атаки на трех направлениях |
При взрыве на заводе в Подмосковье пострадали 60 человек, есть погибшая (обновлено, видео) |
Баку и Москва обсудили вопросы продбезопасности |
Главное Мир

На западе Франции загорелось зернохранилище (видео)

На западе Франции загорелось зернохранилище (видео)

Пожарные ликвидируют возгорание на зернохранилище недалеко от французского торгового порта Ла-Рошель.

Об этом сообщает La Rochelle info.

Очевидцы публикуют видео с места происшествия. На них заметен темный густой дым, который видно с большого расстояния.

Мероприятия по тушению продолжаются с восьми часов утра. К месту происшествия направили шесть машин экстренных служб и две лестницы.

На территории зернохранилища работали 70 спасателей, но позже они попросили направить подкрепление. Национальная полиция в этом регионе мобилизована. О пострадавших не сообщается.

Спасатели рекомендуют не посещать этот район, так как пожар до сих пор не ликвидирован.

Теги:
Из этой рубрики
Правительство потратило на прическу и макияж Меркель €55 тысяч за два года
Мир

Правительство потратило на прическу и макияж Меркель €55 тысяч за два года

2023/08/10, 16:10
В Ливане неизвестные бросили коктейль Молотова у посольства Швеции
Мир

В Ливане неизвестные бросили коктейль Молотова у посольства Швеции

2023/08/10, 15:51
В Иране произошел взрыв газа в жилом дома, погибли шесть человек
Мир

В Иране произошел взрыв газа в жилом дома, погибли шесть человек

2023/08/10, 14:29
Саакашвили стало хуже
Мир

Саакашвили стало хуже

2023/08/10, 13:54
ООН призвала Иран отменить законы о ношении хиджаба
Мир

ООН призвала Иран отменить законы о ношении хиджаба

2023/08/10, 13:39
На западе Франции загорелось зернохранилище (видео)
Мир

На западе Франции загорелось зернохранилище (видео)

2023/08/10, 13:08
Разведка Британии: VPN мешает Кремлю контролировать инфополе в России
Мир

Разведка Британии: VPN мешает Кремлю контролировать инфополе в России

2023/08/10, 12:13
В Швеции жалуются на возросшие угрозы после акций по сожжению Корана
Мир

В Швеции жалуются на возросшие угрозы после акций по сожжению Корана

2023/08/10, 11:44
В МИД Украины заявили, что Зеленский никогда не сядет за стол переговоров с Путиным
Мир

В МИД Украины заявили, что Зеленский никогда не сядет за стол переговоров с Путиным

2023/08/10, 11:30