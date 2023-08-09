Ованиссян: В Армении уже поняли, что роль России – такая, как есть (видео)

206 Просмотров

Я слышал фрагменты интервью деятеля, который слывет ярым русофилом. Я не буду называть его имени. Он сказал, что русские уже не являются добросовестными союзниками. Вариантов поменять геополитические ориентиры у Армении нет.

Ка сообщает телеграм-канал Minval—LIVE, об этом заявил политолог Армен Ованиссян.

«Это уже показывает, что делать вид, что в российской политике нет никаких проблем в отношении Армении, и что это не приводит к каким-то проблемам для Армении, не могут даже они.

То есть, даже наиболее адекватные из них уже признают, что роль России – такая, как есть, и, фактически, призывают смириться с неизбежным», – отметил он.



«Российская Федерация – это самый страшный сон Никола Воваевича и его окружения», – добавил эксперт.

«Она оказывает дополнительное давление на Пашиняна, чтобы Армения отказалась от любых переговоров в западном формате, подписала мирный договор по российско-азербайджанским правилам в Москве или Сочи, в худшем случае в Алматы при российском посредничестве и чтобы решился бы вопрос коридора», – отметил он, добавив, что при этом есть западные силы, которые фактически помогают, навязывают Пашиняну сопротивление.

