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Завтра в Баку будет 41 градус тепла

Завтра в Баку будет 41 градус тепла

10 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, утром местами слабый туман. Будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 23-28° тепла, днем – 35-39°, местами до 41° тепла.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но в дневное время в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-28° тепла, днем – 36-41°, местами до 42-43° тепла, в горах ночью – 16-21° тепла, днем – 29-34 ° тепла.

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