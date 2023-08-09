Завтра в Баку будет 41 градус тепла

302 Просмотров

10 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, утром местами слабый туман. Будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 23-28° тепла, днем – 35-39°, местами до 41° тепла.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но в дневное время в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-28° тепла, днем – 36-41°, местами до 42-43° тепла, в горах ночью – 16-21° тепла, днем – 29-34 ° тепла.