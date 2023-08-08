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МЧС предупреждает граждан о 44-градусной жаре

МЧС предупреждает граждан о 44-градусной жаре

Согласно прогнозу Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни на территории страны сохранится жаркая погода, температура в некоторых местах повысится до 42-44°.

Об этом говорится в обращении МЧС к населению.

Было отмечено, что пренебрежение правилами пожарной безопасности в такую погоду приводит к пожарам в различных местах, особенно на открытых участках и в лесных массивах. Перегрузка электропроводов из-за работы кондиционеров может привести к короткому замыканию.

В связи с упомянутым Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности, не рекомендуется находиться на улице слишком долго в сильную жару, желательно одевать светлую, легкую одежду, особенно из хлопчатобумажной ткани, чаще находиться в тени или прохладном месте, пить много жидкости.

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