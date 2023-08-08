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В Госдепе прокомментировали намерение России бесплатно поставить зерно странам Африки

В Госдепе прокомментировали намерение России бесплатно поставить зерно странам Африки

Бесплатные поставки Россией зерна нескольким африканским странам не приведут к прекращению роста его стоимости и не изменят ситуации на рынке продовольствия.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью французской радиостанции RFI.

По словам Блинкена, Россия ранее заявила, что отправит 50 тысяч тонн зерна «в пять-шесть стран» Африки.

По его словам, США экспортировали 20 млн тонн зерна в развивающиеся страны, что не сравнимо с намерением Москвы.

«То, что предлагает Россия, — это капля в море. Это не решает проблему. Это не остановит рост цен. Это не изменит того факта, что миллионы тонн зерна были изъяты с рынка и недоступны для нуждающихся, особенно в развивающихся странах», — сказал он.

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