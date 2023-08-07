Солнечная энергия снабжает лачинцев электричеством (фото)

111 Просмотров

Реализуемые в Лачине проекты, проводимые строительно-монтажные работы свидетельствуют о важной роли этого города в экономике Азербайджана.

Лачин привлекает внимание не только своей красотой, но и условиями, созданными здесь для удобства жителей. Поскольку город Лачин расположен в форме амфитеатра, здесь всегда очень много солнечного света. Учитывая это, на кровлях домов в городе Лачин установлены солнечные панели, сообщает «Азертадж»..

Архитектор ООО «Бакинская служба благоустройства» Эльнур Абдуллаев сказал, что это уже альтернативный источник энергии: «Установленные в городе Лачин солнечные панели производят только электричество. Они централизованно настраиваются отдельно для каждого дома. Эти панели устанавливаются в городских домах, куда попадает наибольшее количество солнечного света. Мы думаем, что это очень хороший вариант для обеспечения домов в будущем солнечной энергией в качестве альтернативного источника энергии».