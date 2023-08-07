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Степан Григорян: Азербайджан очень силен (видео)

Степан Григорян: Азербайджан очень силен (видео)

Азербайджан очень силен. Кроме того, очевидно, что правительство Азербайджана работает более эффективно.

Как сообщает телеграм-канал Minval—LIVE, об этом заявил армянский политолог Степан Григорян.

«Интересно, почему это так. Почему у нас не работают столь эффективно. Возможно, здесь есть кадровые проблемы. Но давайте четко понимать, что между Азербайджаном и Арменией есть разница по объективным причинам, а также большая разница в сфере пропаганды. Но и у наших есть много попыток и опыта, которые мы должны использовать в международном мире. Мы должны более эффективно использовать опыт этих людей. Поедем в Европу и США, поговорим и обсудим на экспертном, политическом уровне. Мы должны продолжить ряд целенаправленных действий, связанных с возникшими перед нами проблемами», – отметил Григорян.

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