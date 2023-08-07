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Главное Общество

МЧС предупреждает граждан об опасности купания вне пляжных зон

МЧС предупреждает граждан об опасности купания вне пляжных зон

МЧС обратилось к населению в связи с использованием не пляжных территорий.

В обращении говорится, что несмотря на массовую просветительскую работу, проводимую МЧС, некоторые граждане, в том числе дети и подростки, купаются на территориях, не предназначенных в качестве пляжей, что в ряде случаев приводит к плачевным последствиям.

В связи с упомянутым Министерство по чрезвычайным ситуациям еще раз обращается к населению с призывом соблюдать надлежащие правила безопасности и не использовать водоемы, не предназначенные для использования в качестве пляжей.

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