Община Западного Азербайджана осудила ложные обвинения, выдвинутые Пашиняном

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Община Западного Азербайджана решительно осудила ложные обвинения, выдвинутые премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Категорически опровергаем утверждение о том, что азербайджанцы, изгнанные из Армении, получили компенсацию в обмен на отказ от права на возвращение. Мы твердо стоим на своем требовании обеспечить наше право вернуться на наши исконные земли в Армении.

Отказ армянского правительства позволить осуществить общепринятое право изгнанных азербайджанцев вернуться на родину показывает, насколько неискренним является это государство в своих утверждениях о якобы приверженности демократическим ценностям и уважении прав человека.

Мы призываем Армению последовать примеру Азербайджана, который позволил армянам безопасно вернуться в Карабахский регион Азербайджана после завершения конфликта в 2020 году. Армения должна демонстрировать равное уважение к правам человека и международному праву и обеспечивать право азербайджанцев, изгнанных из Армении, безопасно и достойно вернуться в свои дома.

Мы требуем от правительства Армении прекратить распространение ложных утверждений и начать субстантивный диалог с нашей Общиной по поводу легитимных проблем азербайджанцев, изгнанных из Армении», – говорится в заявлении Общины.