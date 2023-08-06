Агаджанов обвинил Ереван в провокации с отправкой «гумпомощи» карабахским армянам |
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Агаджанов обвинил Ереван в провокации с отправкой «гумпомощи» карабахским армянам

Агаджанов обвинил Ереван в провокации с отправкой "гумпомощи" карабахским армянам

Руководитель Движения карабахских армян Артур Агаджанов считает, что Ереван намеренно устроил провокацию, отправив «гуманитарную помощь» для карабахских армян без согласования с официальным Баку.

Он назвал «большой ошибкой и лицемерием» официального Еревана устроенную комедию с фурами гуманитарной помощи для карабахских армян (фуры застряли на армяно-азербайджанской границе). «Это попытка сорвать мирный провес и чистой воды провокация», – сказал Агаджанов

По мнению Агаджанова, которое приводит «Интерфакс», власти Азербайджана готовы задействовать дорогу Агдам-Ханкеди для оказания необходимой помощи армянам Карабаха, что является наилучшим вариантом, в том числе и для реинтеграции карабахских армян.

Он также высказал свое мнение относительно задержания азербайджанской стороной на ППП «Лачин» на границе с Арменией Вагифа Хачатуряна, причастного к массовым убийствам азербайджанцев в Карабахе в начале 90-х годов 20 века. «Это был верный шаг (задержание Хачатуряна), поскольку все, чья вина будет доказана в преступлениях против человечности и геноциде должны понести свое наказание. Именно такие как Хачатурян повинны в разжигании карабахского конфликта, убийствах и изгнании азербайджанского населения», – подчеркнул он.

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