«Возмездие». Эрдоган отреагировал на запрет поставок во Францию урана из Нигера

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал запрет поставок во Францию урана из Нигера возмездием за годы жестокости.

«Известно, что Франция делала в Алжире, Руанде и Мали. Африканцы это хорошо знают. Теперь же поставки золота и урана во Францию из Нигера полностью приостановлены. Это воздаяние им за годы жестокости в отношении этих стран», – заявил турецкий лидер после пятничной молитвы.

Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что несмотря на это Турция будет поддерживать с африканскими странами позитивные отношения.