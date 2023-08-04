«Возмездие». Эрдоган отреагировал на запрет поставок во Францию урана из Нигера

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал запрет поставок во Францию урана из Нигера возмездием за годы жестокости.
«Известно, что Франция делала в Алжире, Руанде и Мали. Африканцы это хорошо знают. Теперь же поставки золота и урана во Францию из Нигера полностью приостановлены. Это воздаяние им за годы жестокости в отношении этих стран», – заявил турецкий лидер после пятничной молитвы.
Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что несмотря на это Турция будет поддерживать с африканскими странами позитивные отношения.