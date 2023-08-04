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Опрос GALLUP: Пашиняну не доверяет более 67% граждан

Опрос GALLUP: Пашиняну не доверяет более 67% граждан

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну не доверяет более 67% граждан.

Об этом на пресс-конференции сообщил директор армянского представительства «GALLUP International association» Арам Навасардян, передает «Спутник Армения».

По его словам, за пресс-конференцией премьера 25 июля следили 65% граждан. Отвечая на вопрос, можно ли доверять ответам премьера, 16,1% респондентов ответили положительно. 14,5% «скорее доверяют. 13,1% опрошенных заявили, что «скорее не доверяют», а 54,4% респондентов ответили, что «совсем не доверяют». Затруднилось ответить 1,8%.

«Мы видим, что ответам Пашиняна не доверяют более 67%, и это довольно большая цифра», – отметил Навасардян.

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