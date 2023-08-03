В Тбилиси стреляли в азербайджанского бизнесмена (фото)

В торговом центре “Lilo Mall” в Тбилиси произошел вооруженный инцидент.
В результате получил ранение бизнесмен, этнический азербайджанец Роман Исаев. Он был госпитализирован, подозреваемые скрылись с места происшествия. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Бизнесмен, получивший огнестрельное ранение в голову, был доставлен в больницу, врачи оценивают его состояние как тяжелое, уточняет Pirveli.
Отмечается, что вооруженный человек попросил Романа Исаева, владельца текстильного магазина в торговом центре, выйти на улицу, чтобы поговорить, но тот отказался. После этого нападавший открыл огонь, ранив его, а затем сбежал.