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В Тбилиси стреляли в азербайджанского бизнесмена (фото)

В Тбилиси стреляли в азербайджанского бизнесмена (фото)

В торговом центре “Lilo Mall” в Тбилиси произошел вооруженный инцидент.

В результате получил ранение бизнесмен, этнический азербайджанец Роман Исаев. Он был госпитализирован, подозреваемые скрылись с места происшествия. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Бизнесмен, получивший огнестрельное ранение в голову, был доставлен в больницу, врачи оценивают его состояние как тяжелое, уточняет Pirveli.

Отмечается, что вооруженный человек попросил Романа Исаева, владельца текстильного магазина в торговом центре, выйти на улицу, чтобы поговорить, но тот отказался. После этого нападавший открыл огонь, ранив его, а затем сбежал.

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