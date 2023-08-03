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«Азеркосмос» подписал соглашение с китайской компанией

"Азеркосмос" подписал соглашение с китайской компанией

Космическое агентство Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта («Азеркосмос») подписало бизнес-соглашение о предоставлении услуг хостинга с китайской компанией Emposat, предоставляющей услуги космической инфраструктуры и наземных спутников.

Об этом сообщили в агентстве.

Согласно договору, «Азеркосмос» установил 7,3-метровую наземную антенную систему диапазона S/X компании Emposat в Бакинском телепорте, расположенном в Главном наземном центре управления спутниками. Эта система является 2-й по счету успешной бизнес-инфраструктурой Emposat в нашей стране. Так, 2 года назад компания установила в Бакинском телепорте свою наземную антенну S/X диапазона высотой 4,2 метра. Благодаря этой инфраструктуре Emposat предоставляет своим клиентам услуги по мониторингу между спутниками и спутниковыми сетями, проверке работоспособности спутников, получению телеметрии и правильному управлению спутниками.

Emposat, в очередной раз воспользовавшись услугами хостинга «Азеркосмоса», обеспечит своих клиентов наземными спутниковыми услугами. Это также откроет компании широкие возможности для оптимизации собственных ресурсов. Новая антенная инфраструктура Emposat будет играть ключевую роль в расширении рынка высококачественных, простых в установке, точных сигналов со спутников и доступных услуг связи.

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