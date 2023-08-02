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Более 20 армянских фур стоят в ожидании напротив ППП «Лачин»

Более 20 армянских фур стоят в ожидании напротив ППП "Лачин"

Армения продолжает провокации на въезде на пункт пропуска через государственную границу «Лачин». Автоколонна, перевозящая без согласования с азербайджанской стороной «гуманитарный груз» для проживающего в Карабахском экономическом районе Азербайджана армянского населения, с 26 июля стоит на перевале напротив ПП «Лачин».

Еще две фуры, намеревавшиеся въехать в Карабахский экономический район Азербайджана, 2 августа прибыли на территорию, где стоят другие грузовые автомобили. Таким образом, количество транспортных средств в автоколонне достигло 21, уточняет «Азертадж».

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