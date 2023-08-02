В Беларуси пересматривают программу подготовки сил спецопераций

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В настоящее время в Белоруссии пересматривается программа боевой подготовки сил спецопераций. Об этом заявил командующий силами специальных операций ВС сил (ВС) Беларуси Вадим Денисенко. Его заявление публикуется в Telegram-канале Минобороны страны.

По его словам, в обновленную программу должны быть внесены новые элементы, в том числе уже учитывая события в Украине. Денисенко утверждает, что прошедший год показал, насколько хорошего уровня достигли военные, однако «это не совершенство». «Здесь есть над чем работать», — констатировал он.

Денисенко сказал, что сегодня «жизнь подсказывает новые формы и способы», многое изменилось коренным образом из-за Украины. Он отметил, что «все возвращается к той старой «войне»: применению артиллерии, причем в большом количестве, действию мелких подразделений»»..