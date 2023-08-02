Хикмет Гаджиев: Представители Общины Западного Азербайджана имеют право вернуться в свои дома

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Представители Общины Западного Азербайджана имеют право вернуться в свои дома в Армении, так как эта община была изгнана из Армении в конце 1980-х годов.

Об этом в интервью саудовской газете Asharq Al-Awsat сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Помощник президента отметил, что если посмотреть на демографическую ситуацию Армении того времени, то можно увидеть, что мусульмане, в частности, азербайджанцы, жили в обширном географическом регионе, являясь там местной общиной:

«Однако сегодняшняя Армения представляет собой моноэтническое общество. Поэтому представители Общины Западного Азербайджана имеют право вернуться на родину. К сожалению, Армения полностью нарушает права этой Общины».