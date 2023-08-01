Bloomberg раскрыл хитрую схему: Армения помогает армии России |
Встреча между Баку и представителями Ханкенди может состояться в Евлахе |
Польша назвала Украину неблагодарной |
Главный советник Госдепа США летит в регион |
Офис Зеленского: Атаки дронов на РФ будут происходить все чаще |
Представитель Генпрокуратуры: Уголовное дело по событиям в Мешяли было возбуждено 11 января 1992 года |
В индийском штате начались погромы и сожжение мечетей (видео) |
Украина снова атаковала Москву беспилотниками (фото и видео) |
ИГИЛ является организатором теракта в Пакистане |
Главное Общество

Община Западного Азербайджана осуждает предвзятое заявление Тини Кокса

Община Западного Азербайджана осуждает предвзятое заявление Тини Кокса

Община Западного Азербайджана осуждает предвзятое заявление председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокса от 31 июля и призывает ПАСЕ не быть инструментом в коварных играх Армении и защищать свою независимость.

Об этом говорится в заявлении общины.

«Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что вопрос снабжения армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, является провокацией, устроенной Арменией для того, чтобы ввести в заблуждение международную общественность. По указанию Армении группа преступников-сепаратистов перекрывает дороги из других регионов Азербайджана в пункты проживания армян в Карабахском регионе Азербайджана и требует эксклюзивного маршрута для бесконтрольных поставок из Армении. Эти элементы при подстрекательстве Армении закрыли дорогу Агдам–Ханкенди бетонными блоками. Данные силы сделали это демонстративно, распространили видеокадры перекрытия дороги и заявили, что не допустят использования этой дороги для снабжения простых людей.

В этой связи упомянутую Т.Коксом миссию по установлению фактов следует направить не в Азербайджан, который решительно настроен на реинтеграцию проживающих в Карабахском регионе армянских жителей, а в Армению, изгнавшую западных азербайджанцев из Армении, и не признающую их права на возвращение», – отмечается в заявлении.

В Общине напомнили Т.Коксу, что содокладчики ПАСЕ по Армении все еще не ответили на адресованное им письмо от 1 марта текущего года. «Община Западного Азербайджана, продвигающая идеи мира и сосуществования, призывает Т.Кокса не подходить к вопросу прав человека с призмы двойных стандартов, публично поддержать наше предложение о диалоге с Арменией и возвращении на земли наших предков», – говорится в заявлении.

Теги:
Из этой рубрики
Сегодня ночью будет Суперлуние
Общество

Сегодня ночью будет Суперлуние

2023/08/01, 17:00
Вагиф Хачатурян был объявлен в международный розыск еще в 2013 году
Общество

Вагиф Хачатурян был объявлен в международный розыск еще в 2013 году

2023/08/01, 16:02
Генпокуратура обратилась в ОЭСР и СЕ по поводу загрязнения рек Араз и Охчучай
Общество

Генпокуратура обратилась в ОЭСР и СЕ по поводу загрязнения рек Араз и Охчучай

2023/08/01, 15:13
Община Западного Азербайджана осуждает предвзятое заявление Тини Кокса
Общество

Община Западного Азербайджана осуждает предвзятое заявление Тини Кокса

2023/08/01, 14:30
Wildberries вышел на рынок Азербайджана
Общество

Wildberries вышел на рынок Азербайджана

2023/08/01, 14:07
Казахстан стал пристанищем палача азербайджанцев в Ходжалы
Общество

Казахстан стал пристанищем палача азербайджанцев в Ходжалы

2023/08/01, 13:40
Ильхам Алиев уволил Рафигу Гусейн-заде
Общество

Ильхам Алиев уволил Рафигу Гусейн-заде

2023/08/01, 13:34
Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла
Общество

Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

2023/08/01, 13:07
В Каспии проведены комплексные экологические исследования
Общество

В Каспии проведены комплексные экологические исследования

2023/08/01, 12:50