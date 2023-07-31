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Израильский корабль первым прорвал зерновую блокаду России

Израильский корабль первым прорвал зерновую блокаду России

Израильский гражданский корабль первым прорвал зерновую блокаду России в Черном море. Три гражданских корабля Ams1, Sahin 2 и Yilmaz Kaptan прошли турецкие проливы. Происхождение этих судов: Израиль, Греция и Турция/Грузия. Пункт назначения через AIS был определен как Украина.

31 июля Ams1 вошел в украинскую ветвь Дуная, уточняет «Униан».

«Это первый корабль, который прорвал российскую блокаду Черного моря после бомбардировки Рени 25 июля. Начиная свое путешествие из Ашдода, Израиль, открыто рекламировал пункт назначения – Украина, и пересек Черное море прямым курсом», – отмечается в сообщении.

Американский противокорабельный самолет P8 обеспечивает безопасность судна. Его дозаправляют прямо в небе Румынии. Дополнительную информацию предоставляет разведывательный беспилотник Forte12 RQ-4.

За Ams1 следуют еще четыре судна, которые либо встали, либо встанут на якорную стоянку в ближайшее время на Дунае.

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