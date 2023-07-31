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Завершается строительство автодороги Барда-Агдам (фото)

Завершается строительство автодороги Барда-Агдам (фото)

Строительство автомобильной дороги Барда-Агдам, которая является одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, близится к концу.

Протяженность этой дороги 44,5 км, сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Четырехполосная автодорога строится в соответствии с I технической категорией.

На 25-м и 40-м километрах дороги завершено строительство автомобильных мостов протяженностью 91,3 м и 18,2 м.

На территории, где будет “Pit stop” на 29-м километре дороги, продолжаются строительные работы. В данный момент осуществляются работы по нанесению третьего слоя бетонно-асфальтового покрытия, устанавливаются фонарные столбы.

Выполнено 88% работа, предусмотренных проектом. Строительство новой дороги планируется завершить в ближайшее время.

Автомобильная дорога Барда-Агдам прокладывается до освобожденного г. Агдам.

Первые 14 км трассы проходят через г. Барда и несколько населенных пунктов района.

В целом дорога охватывает более 20 населенных пунктов указанных районов, в том числе, города Барда и Агдам.

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