Завершается строительство автодороги Барда-Агдам (фото)

Строительство автомобильной дороги Барда-Агдам, которая является одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, близится к концу.
Протяженность этой дороги 44,5 км, сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Четырехполосная автодорога строится в соответствии с I технической категорией.
На 25-м и 40-м километрах дороги завершено строительство автомобильных мостов протяженностью 91,3 м и 18,2 м.
На территории, где будет “Pit stop” на 29-м километре дороги, продолжаются строительные работы. В данный момент осуществляются работы по нанесению третьего слоя бетонно-асфальтового покрытия, устанавливаются фонарные столбы.
Выполнено 88% работа, предусмотренных проектом. Строительство новой дороги планируется завершить в ближайшее время.
Автомобильная дорога Барда-Агдам прокладывается до освобожденного г. Агдам.
Первые 14 км трассы проходят через г. Барда и несколько населенных пунктов района.
В целом дорога охватывает более 20 населенных пунктов указанных районов, в том числе, города Барда и Агдам.