Зеленский: Война начинает переходить на территорию России

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Война, развязанная россиянами в Украине, начинает переходить на территорию России. Это естественный и неизбежный процесс. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

Как подчеркнул глава государства, российское вторжение потерпело банкротство на поле боя в Украине.

«Сегодня уже 522 день продолжается так называемая «специальная военная операция», которую российское руководство рассчитывало на неделю-две. Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России. К ее символическим центрам и военным базам. Это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс», – сказал он.

В то же время Зеленский предупредил, что зимой россияне могут снова прибегнуть к энергетическому террору.

«Должны осознавать, что как в прошлом году, так и этой зимой российские террористы могут бить по нашей энергетике, по критическим объектам», – добавил президент.