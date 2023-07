Азербайджан рассчитывает на расширение отношений с Марокко

Надеемся на дальнейшее расширение двусторонних отношений с Марокко, говорится в Twitter-аккаунте МИД Азербайджана в поздравлении народу и правительству Марокко по случаю Национального дня этой страны.

«Сердечно поздравляем народ и правительство Марокко по случаю Национального дня, передаем им наши наилучшие и самые искренние пожелания! Надеемся на дальнейшее расширение наших двусторонних отношений. С Национальным праздником, Марокко!», – отмечается в послании.

On the #NationalDay of #Morocco, we cordially and wholeheartedly congratulate the people and the government of #Morocco and convey to them our best and most sincere wishes! We look forward to further expand our bilateral ties.

Happy National Day, Morocco! 🇦🇿🇲🇦@Marocdiplo_EN pic.twitter.com/KKQoSJydN3

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) July 30, 2023