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Илон Маск отказал ВСУ в просьбе включить Starlink в районе Крыма

Илон Маск отказал ВСУ в просьбе включить Starlink в районе Крыма

Американский бизнесмен Илон Маск отказал Вооруженным силам Украины в просьбе включить Starlink в районе Крыма. Об этом сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что Starlink часто является единственным способом получить доступ к Интернету в зонах военных действий, удаленных районах и местах, пострадавших от стихийных бедствий.

По словам источников издания, знакомых с ситуацией, Маск неоднократно ограничивал доступ к Starlink во время военных действий.

«В какой-то момент он отказал украинским военным в просьбе включить Starlink в районе Крыма, что повлияло на стратегию ведения боевых действий», – говорится в материале.

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