В Казахстане полностью запретят вейпы

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В Казахстане полностью запретят вейпы, сообщила парламентская партия Respublica (шесть мандатов) в телеграм-канале.

«Правительство Республики Казахстан приняло решение о полном запрете вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним», — говорится в сообщении.

Члены межведомственной комиссии почти единогласно (12 против двух) проголосовали за введение запрета на продажу, импорт, экспорт и производство электронных сигарет, жидкостей и ароматизаторов к ним, рассказала депутат мажилиса (нижняя палата парламента) Нургуль Тау, автор инициативы, ее слова приводит портал Orda.kz.