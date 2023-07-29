МЧС: За сутки спасено 16 человек

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МЧС Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него обязательства, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Согласно сообщению данной структуры, на основании звонков, поступивших на горячую линию «112» министерства, соответствующими структурами МЧС за минувшие сутки было осуществлено 52 выезда на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 13 случаями пребывания в беспомощном состоянии.

В результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.

Всего за минувшие сутки были спасены 16 человек, в том числе 2 детей.