МЧС: За сутки спасено 16 человек

МЧС Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него обязательства, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Согласно сообщению данной структуры, на основании звонков, поступивших на горячую линию «112» министерства, соответствующими структурами МЧС за минувшие сутки было осуществлено 52 выезда на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 13 случаями пребывания в беспомощном состоянии.
В результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.
Всего за минувшие сутки были спасены 16 человек, в том числе 2 детей.