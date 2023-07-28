Зеленский: Эта сволочь будет отвечать

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Украина сделает все для того, чтобы российские войска понесли наказание за свои теракты, в том числе и за сегодняшний удар по многоэтажке в Днепре. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, в Днепре россияне, помимо многоэтажки, ударили и по зданию Службы безопасности Украины.

Глава государства отметил, что оперативно провел разговоры с СБУ, Министерством внутренних дел, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и главой Днепропетровской ОВА Сергеем Лысаком.

Зеленский рассказал, что все нужные службы уже на месте происшествия, пострадавшим оказывают помощь, а ситуация находится под контролем.

«Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей. Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости», – подчеркнул президент.