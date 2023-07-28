Мощный взрыв в Таганроге, ранены 16 человек (обновлено, фото, видео) |
Приоритетом ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия, Турция и Грузия |
Задержан мужчина, привлекший детей к религиозному шествию |
Иран передал Азербайджану Валиду Юсифову (фото) |
934 человека. Печальная статистика по гепатиту в Азербайджане |
Минобороны опровергает лживые слухи об увольнении высокопоставленных военнослужащих |
На НПЗ в Самаре, а также в Ростове произошли взрывы (видео) |
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил новых вице-президентов ГНКАР |
… А в Баку спокойно пьют кофе  |
Главное Мир

Зеленский: Эта сволочь будет отвечать

Зеленский: Эта сволочь будет отвечать

Украина сделает все для того, чтобы российские войска понесли наказание за свои теракты, в том числе и за сегодняшний удар по многоэтажке в Днепре. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, в Днепре россияне, помимо многоэтажки, ударили и по зданию Службы безопасности Украины.

Глава государства отметил, что оперативно провел разговоры с СБУ, Министерством внутренних дел, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и главой Днепропетровской ОВА Сергеем Лысаком.

Зеленский рассказал, что все нужные службы уже на месте происшествия, пострадавшим оказывают помощь, а ситуация находится под контролем.

«Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей. Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости», – подчеркнул президент.

Теги:
Из этой рубрики
Зеленский: Эта сволочь будет отвечать
Мир

Зеленский: Эта сволочь будет отвечать

2023/07/28, 23:36
Мощный взрыв в Таганроге, ранены 16 человек (обновлено, фото, видео)
Мир

Мощный взрыв в Таганроге, ранены 16 человек (обновлено, фото, видео)

2023/07/28, 23:31
Маск заявил о рекорде превращающейся в Х соцсети Twitter
Мир

Маск заявил о рекорде превращающейся в Х соцсети Twitter

2023/07/28, 23:18
Тайфун «Доксури» добрался до Китая (видео)
Мир

Тайфун «Доксури» добрался до Китая (видео)

2023/07/28, 21:07
По улицам Сан-Франциско курсирует беспилотное такси Cruise (видео)
Мир

По улицам Сан-Франциско курсирует беспилотное такси Cruise (видео)

2023/07/28, 20:58
Захарова пригрозила жестким ответом на атаку в Таганроге
Мир

Захарова пригрозила жестким ответом на атаку в Таганроге

2023/07/28, 20:05
Совершен удар по зданию так называемого МВД "ДНР" в Донецке (фото, видео)
Мир

Совершен удар по зданию так называемого МВД «ДНР» в Донецке (фото, видео)

2023/07/28, 20:02
Власти Ростова объявили воздушную тревогу
Мир

Власти Ростова объявили воздушную тревогу

2023/07/28, 19:57
На НПЗ в Самаре, а также в Ростове произошли взрывы (видео)
Мир

На НПЗ в Самаре, а также в Ростове произошли взрывы (видео)

2023/07/28, 18:50