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Азимов: Лачинская дорога является составной частью Азербайджана

Азимов: Лачинская дорога является составной частью Азербайджана

Лачинская дорога является составной частью суверенной территории Азербайджана.

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Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Араз Азимов на брифинге для дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, сообщает АПА.

В этой связи Азербайджан учредил на своей территории погранично-пропускной пункт для пользования своими гражданами.

Доведено до внимания, что это право закреплено и в окончательном решении Международного суда. Подчеркнув, что армянская сторона, которая не смогла принять это, открыла огонь по азербайджанскому пограничнику, совершила провокацию против нашего государственного флага, продолжила злоупотребление Лачинской дорогой, было доведено до внимания, что стороной, препятствующей использованию Лачинской дороги, является Армения.

Он довел до внимания, что Азербайджаном созданы условия для использования дороги в медицинских целях жителями армянского происхождения, а для поставок большего количества продукции предлагается использовать дорогу «Агдам-Ханкенди», которая может способствовать их реинтеграции в наше общество.

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